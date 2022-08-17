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TEM’de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş 17.08.2022, 23:36
TEM’de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos Salı günü TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkinde durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R.T. ve O.K. isimli şahıslar ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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