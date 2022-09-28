TEM’de durdurulan araçtan 158 kilo sahte bandrollü tütün çıktı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 158 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 158 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.