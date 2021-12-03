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TEM’de bariyerlere çarpan motorun sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hayatını kaybetti.

Asayiş 03.12.2021, 02:45
TEM’de bariyerlere çarpan motorun sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.00’da Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 ESD 613 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dengesini kaybetti.

Motosiklet bariyerlere çarptı

Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Sultangazi - Başakşehir - İstanbul Havalimanı Bağlantı Yolu ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine geldi.

Sürücü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye önce yerde ilk yardım uyguladı daha sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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