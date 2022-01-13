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TEM’de 4 milyon 560 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Asayiş 13.01.2022, 13:12
Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri İzmit TEM Otoyolu’nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.