TEM Otoyolu’nda 15 göçmen yakalandı sürücü gözaltına alındı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan bir araç içerisinde 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda TEM Otoyolu’nda bir araç durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde araç içerisindeki 15 kişinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Yakalan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü F.A. ise polis merkezine götürüldü.

Araç sürücüsünün “Göçmen kaçakçılığı” suçu kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.