Telefonları gasp edilip dehşeti yaşayan yaşlı adam korku dolu anları anlattı

Antalya’da müstakil evlerinin avlusunda oturan yaşlı çiftin önce ellerini öpüp, ardından telefonlarını alıp kaçan şüpheli, polisin araya girmesiyle kendini çiftin evine kilitledi. Yaşananları anlatan Salim Şahin(77), “Korkar insan ama ben devlete güveniyorum, onu salmazlar” dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerindeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. 33 yaşındaki Cengiz Ö, cadde üzerinde bir süre dolaştıktan sonra Meliha ve Salim Şahin(77) çiftinin bulunduğu evin önüne geldi. Cengiz Ö, avluda oturan Salim Şahin’in elini öptü. Cengiz Ö, daha sonra Salim Şahin’in cep telefonunu alarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada bastonuyla ayağa kalkan Salim Şahin’in bastonunun baş kısmını şüpheli kırdı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgede bulunan polise cadde üzerinde denk gelen Salim Şahin, Cengiz Ö’nün telefonu aldığını ve ilerlediğini söyledi. Bunun üzerine polis yolda gördüğü Cengiz Ö’yü yaşlı çiftin yanına gelmesini sağladı Telefonu veren Cengiz Ö, biranda kendini yaşlı çiftin evine kilitledi. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri evdeki şahsı ikna etmek için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı. Eve zarar vermeye başlayan Cengiz Ö, camları kırdı eşyaları bahçeye atmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisi çağrıldı. Koçbaşı ile kırıp eve giren özel harekat ekipleri, Cengiz Ö.’yü etkisiz hale getirdi. Gözaltın alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

‘Konut dokunulmazlığından’ işlem yapılan Cengiz Ö, adliyeye sevk edildi.

Yaşananlar karşısında büyük korku yaşayan Şahin çifti, yakındaki kızının evine götürüldü.

"Elimi öptü"

Yaşananları anlatan işçi emeklisi Salim Şahin, karı koca her gün sabah evlerinin önündeki bahçede vakit geçirdiklerini hatırlattı.

Zamanının büyük bölümünü bahçedeki yerinde geçirdiğini ara sura uyuduğunu dile getiren Şahin, “Bana bu arada bir haber geldi, şüpheli bir şahsın mahallede dolaştığını ve bir evin önüne yattığı ve benin buraya gelebileceğini söylediler. Ben de hemen kalktım sandalyede oturmaya başladım. Kısa süre içinde bu şahıs geldi ve kapıyı açtı içeri girdi. Hemen elimi öpmeye başladı. Korktum ama elinde bıçak falan yoktu. Kollarında dövme vardı. Telefonu kaptı elimden dışarı çıktı gitti” dedi.

"Telefonu çok severim"

Şahsın yoldan gitmeye başladığını anlatan Şahin, “Baktım polisler geliyordu yoldan. Hemen telefonumu şahsın aldığını ve almalarını istedim. Ben telefonu çok severim. Polis şahsın arkasından gitti ve sonra bu kişi evime geldi. Telefonumu şahıs polis aracının ön tekerinin altına attı. Biz de evin önündeydik bu şahıs biranda eve çıktı. İki kapı var ikisini de kilitledi. Koçbaşı ile polisler kapıyı açtı. Pencereler kırık evin içine zarar vermiş” diye konuştu.

"Yapma etme dedim dinlemedi"

Parkinson hastalığı nedeniyle zor yürüdüğünü ifade eden Şahin, “Korkar insan ama ben devlete güveniyorum. Onu salmazlar. Herkes şikayetçi mahalleden. Bu şahıs bir daha gelemez. Onu bırakmazlar. Cezaevinde akıllansın. Bizim burayı yeniden öğrenmesin. Yapma etme diye yalvardım ama dinlemedi. Hastayım ben ilaç kullanıyorum” dedi.

"Ayakkabıları evde kaldı"

Evde büyük çapta zarar meydana gelirken Cengiz Ö’nün ayağından çıkardığı ayakkabılarının halen evde olduğu görüldü. Yaşlı çiftin bir süre çocuklarının yanında kalacağı, evde yapılacak tadilat sonrası geri gelecekleri belirtildi.