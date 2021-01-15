Telefon dolandırıcısı 12 yaşındaki kızı kandırdı

Çanakkale’de 12 yaşındaki kızı telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan zanlı, ziynet eşyalarını ve paralarını istedi. Telefondaki dolandırıcıya inan kız, evdeki bütün altın ve paraları zanlıya teslim etti.

Olay dün saat 12.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir dolandırıcı ev sahibinin 12 yaşındaki kızına kendilerini savcı olarak tanıtarak babasının adının FETÖ dosyasında geçtiğini ve diğer FETÖ şüphelilerinin de evlerine altın ve para koyduklarını söyleyerek, kapıya gelen sözde polis memuruna evdeki altın ve paraları teslim etmelerini söyledi. Korkuya kapııp söyleneni yapan 12 yaşındaki kız, evdeki 300 bin lira değerindeki altın ve nakit paraları kapıya gelen dolandırıcıya teslim etti. Küçük kızın babası olayı öğrenince durumu polise bildirdi. Kısa sürede eve gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki Mobesse ve güvenlik kameralarını inceleyerek dolandırıcının 47 yaşındaki Akın Onan olduğunu belirledi.

Asayiş Büro ekiplerinin özverili çalışmasının ardından telefon dolandırıcısı Akın Onan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlı, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan altın ve paralar ise sahiplerine geri teslim edildi.