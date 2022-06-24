banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Tekneleri arızalanan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu

Antalya’da Kaleiçi Limanı’ndan hareket ettikten sonra arızalanan teknede mahsur kalan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu. Kafilenin bulunduğu tekne, polis ekiplerinin botu ve bir başka tekneye bağlanan iple limana çekildi.

Asayiş 24.06.2022, 12:49 24.06.2022, 13:28
Tekneleri arızalanan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu

Antalya’da Kaleiçi Limanı’ndan hareket ettikten sonra arızalanan teknede mahsur kalan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu. Kafilenin bulunduğu tekne, polis ekiplerinin botu ve bir başka tekneye bağlanan iple limana çekildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Limanı açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah limana gelerek deniz turuna çıkmak isteyen bir turist kafilesi bindikleri tur teknesi ile limandan ayrıldı. Bir süre sonra teknenin motoru arızalandı. Kaptan ve diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından kafilenin yardımına limanda görevli bulunan deniz polisi koştu. Ulaşılan tekne deniz polisinin botu ve bir başka tur teknesine iple bağlanarak limana çekildi. Kafile kimsenin burnu kanamadan karaya ulaştırılmış oldu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu