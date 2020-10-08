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Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞİLİSİ İLÇESİNDE ORTALIĞI KASIP KAVURAN HORTUM ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI.
Asayiş 08.10.2020, 15:19
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde ortalığı kasıp kavuran hortum anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğilisi ilçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde Marmara Denizi üzerinde oluşup kentin üzerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana geldi. Ortalığı kasıp kavuran hortum anı ise anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde bir anda ortaya çıkan hortum önüne kattığı birçok şeyi yıkıp geçiyor. Hortumdan sonra ilçedeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi. Hortumun vurduğu bölgeye kısa sürede giden ekipler, çalışma başlattı.
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