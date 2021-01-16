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Tekirdağ’da yoğun kar: Vatandaş büyük sevinç yaşadı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Haftalardır kar özlemi çeken vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Asayiş 16.01.2021, 19:11
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Haftalardır kar özlemi çeken vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Malkara ve Şarköy ilçelerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yoğunlaştırdı. Kar yağışının etkili olduğu Süleymanpaşa - Malkara yoluna karayolları ekipleri sevk edildi. Karla kaplanan Malkara - Şarköy yolunda da kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Malkara ilçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -3 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Öte yandan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir kar yağışının sevindirici olduğunu ifade ederek, yola çıkan sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
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