Tekirdağ’da tütün operasyonu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bir işyerinde yapılan aramalarda, 24 kilogram tütün ve binlerce tütün ürünleri için kullanılan malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bir iş yerinde yapılan aramalarda, 20 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 17 Adet TAPDK bandrolü, 115 adet nargile tütünü, 4 bin adet sigara kağıdı, 14 Adet 1 er kilogramlık mükerrer bandrollü tütün, 10 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahsa 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından işlem yapılmak üzere yasal işleme başlatıldı.