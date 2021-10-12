Tekirdağ’da şiddetli dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Yağış sonrasında caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya’ya yönelik günlerdir yapılan şiddetli yağış uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Bir anda bastıran dolu yağışı, sokaklarda seyir halinde bulunan araçları ve dışarıda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışının bir anda başlaması ile vatandaşlar kaçacak yer ararken, sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli dolu yağışında ilçe yer yer beyaza bürünürken, dolu yağışı sonrası caddelerde su birikintileri meydana geldi. Dolu yağışı bir süre sonra sağanak yağışa çevirdi.