Tekirdağ’da karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tartışma sonrası cinnet getiren koca, eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Genç kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir apartmanda ikamet eden İlker Ustaoğulları (27) ile eşi Esra Ustaoğlulları (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkesine hakim olamayan İlker Ustaoğulları, silahla eşine 4 el ateş ederek yaraladıktan sonra silahı başına dayayıp ateşledi. Bu sırada evde bulunan ailenin yakınları, silah sesi üzerine kilitli olan kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Esra ve İlker Ustaoğulları çiftini kanlar içinde gördü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri İlker Ustaoğulları’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Esra Ustaoğulları da kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayın meydana geldiği dairede nöbetçi cumhuriyet savcısı ile polis ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.