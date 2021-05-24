Tekirdağ’da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 7 katlı inşaatın 2’inci katından düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin iddiasına göre, inşaata ziyarete gelen Kahraman İ. (69), 2. kattayken dengesini kaybederek metrelerce yüksekten kum zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kahraman İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.