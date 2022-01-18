Tekirdağ’da feci kaza: 15 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar Malkara ve Şarköy Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara-Şarköy yolu Çınarlıdere Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malkara ve köylerden aldığı işçileri Sağlamtaş Mahallesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına götüren İbrahim Çalık idaresindeki 59 J 7051 plakalı işçi servisi, Çınarlıdere Mahallesi girişinde Oğuzhan Pamuk yönetimindeki 59 LJ 829 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından servis aracında bulunan sürücü İbrahim Çalık ve yolcular Nevin Karabaş, Filiz Güngör, Emine Karaca, Elif Demir, Yaşariye Şirin, Bircan Demirci, Fatmanur Kaçar, Yeşim Karaca, Şükrü Selçuk Öztaş, Nuray Arıcı, Fatma Aydoğdu ve otomobilde bulunan sürücü Oğuzhan Pamuk, Kemal Özer ve Hüseyin Kokaş ambulanslar ile Malkara ve Şarköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.