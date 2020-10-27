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Tekirdağ’da 2 ilçe 3 mahalleye asayiş uygulaması: 25 gözaltı

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 2 İLÇE VE 3 MAHALLEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDA, 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 27.10.2020, 12:42
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Tekirdağ’da 2 ilçe 3 mahalleye asayiş uygulaması: 25 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 ilçe ve 3 mahallede gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 25 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da polis ekipleri, suç oranının yüksek olduğu mahallelere asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu ve Zafer ile Çorlu ilçesinde Hıdırağa mahallesine yapılan uygulamada, mahalle giriş ve çıkışları kapatılarak ev ve iş yerleri santim santim arandı.

Yapılan aramalar neticesinde 6 tabanca, 6 tüfek, 2 çalındı motosiklet, 25 fişek eroin, 42 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 25 kişi gözaltına alındı. 22 iş yerinin kontrol edildiği aramada, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 9 iş yerine idari işlem gerçekleştirildi.

Mahallede bulunan 224 araç hakkında sorgulama gerçekleştiren polis ekipleri, 55 araca 40 bin 631 lira idari para cezası kesti ve 5 aracı da trafikten men etti.

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