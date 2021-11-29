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Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
Asayiş 29.11.2021, 16:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan lodos Tekirdağ adeta yıktı geçti. Denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
Marmara Denizi’nden kıyıya vuran dalgalarla birlikte sahil alan adeta sular altında kaldı.