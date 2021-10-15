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Tekirdağ merkezli 3 ilde ‘ihaleye fesat’ operasyonu: 17 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 kişiden 17’si tutuklandı.

Asayiş 15.10.2021, 19:41
Tekirdağ merkezli 3 ilde ‘ihaleye fesat’ operasyonu: 17 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 kişiden 17’si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli İstanbul ve Kırklareli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı ve tapu senedi sureti ile birlikte dijital materyallere el konuldu.

17 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen toplam 40 kişiden adliyeye sevk edilen 23 kişiden 17’si tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 kişi ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, firari durumunda olan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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