Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) motosikletin ön tekerini kaldırarak gitmeye çalıştığı sırada kaza yapan motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DSU 607 plakalı motosikletle Beykoz istikametine doğru seyir halinde olan bir kişi, Harp Akademileri tünellerini geçtikten sonra ön kaldırmaya başladı. Tek teker bir şekilde ilerleyen motosikletli, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosiklet köprü üzerinde yaklaşık 200 metre savrulurken, motosikletli ise köprünün korkuluklarına savrularak hayatını kaybetti. Kazanın olduğunu fark eden köprü koruma polisleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle köprüde önlem alan ekipler, trafiği tek bir şeritten sağladı. Kaza yerinden sürücünün cansız bedeninin ve motosikletin kaldırılmasıyla köprü trafiği normale döndü. Kazayla ilgili ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.