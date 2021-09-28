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Tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mersin’de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 2’sine ev hapsi verildi.

Asayiş 28.09.2021, 10:29
Tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mersin’de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 2’sine ev hapsi verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok suç delili ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 2’sine ise ev hapsi verildi. 5 şahıs adli kontrol şartıyla, 4 şahıs ise direkt serbest bırakıldı.

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