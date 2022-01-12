TBMM Çocuk Hakları Komisyonu Cihan bebeğin ailesini ziyaret edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, babası tarafından öldürüsiye dövülen ve işkence edilen 3 aylık Cihan Göç bebeğin ailesini ziyaret edecek.

Gaziantep’te 29 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda Kahvelipınar Mahallesinde yaşayan fabrika işçisi Yunus Göç, ağladığı için beğini öldüresiye darp etmiş, bu olay anne Semra Göz’ün gizli olarak çektiği cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde Cihan bebek 1 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilirken, görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine ise cani baba tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kamuoyunda infiale neden olan Cihan bebek ile TBMM İnsan Hakları Komisyonu Çocuk Hakları alt komisyonu tarafından çalışma başlatılırken çalışmalar kapsamında komisyon üyeleri Gaziantep’e gelecek.

Gaziantep’te Cihan Göç bebeğin ailesini ziyaret edecek komisyon üyeleri, olayla ilgili mülkü ve idari amirleri de dinleyecek.

10 milletkevili 3 idari personel ve 3 basın mensubundan oluşan komisyonun üyeleri, Gaziantep’te 2 gün kalacak.