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Tayvan’daki yangın faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi

Tayvan’ın Kaohsiung kentindeki 13 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Asayiş 14.10.2021, 11:19
Tayvan’daki yangın faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi

Tayvan’ın Kaohsiung kentindeki 13 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Tayvan’ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sıralarında 13 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, çıkan yangında can kaybı sayısının 14’den 25’e yükseldiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdüğünü bildiren yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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