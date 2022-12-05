Tayland’a giden Türk uçağı, Karaçi’ye acil iniş yaptı

Tayland’a giden Türk Hava Yolları’na ait bir uçak, alkollü bir yolcunun sorun çıkarması üzerine Pakistan’ın Karaçi kentine acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları’nın TK172 sefer sayılı A330-300 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz cuma günü İstanbul’dan Tayland’a doğru hareket etti. Yolculuk sırasında alkollü olduğu belirtilen bir yolcunun agresif davranışları nedeniyle uçakta olay çıktı. Olayın büyümesi üzerine durum kokpit ekibine bildirildi. Pilotların acil iniş kararı almasının ardından uçak, Pakistan’ın Karaçi kentindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Alkollü yolcu inişin ardından uçuş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınırken, yolcunun transit bölgeye alındığını ve bir sonraki uçakla Türkiye’ye geri gönderileceği bildirildi.