Tavşanlı’da evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dil düşürme yöntemi ile girdikleri evden çok sayıda ziynet eşyası çalarak kaçmaya çalışan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesinde Sokak üzerinde şüpheli şahısların olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekipleri görerek kaçmaya başlayan, ellerinde bulunan cüzdan ve çorap içerisine koyulmuş bir miktar para ile bir miktar altını çevreye atan S.A. (22), A.A. (34) ve A.B. (29) isimli şüpheliler yapılan çalışmalar sonucu yakalanırken, çevreye atılan cüzdan, para ve altınlar ele geçirildi.

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin ikamete dil düşürme yöntemi ile girdikleri tespit edildi. 3 şüphelinin girdikleri ikametten, 14 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 3 adet bilezik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın bileklik, 5 adet üzerinde çeyrek altın bulunan bileklik, 2 adet altın tek taş yüzük,1 adet pırlanta 5 taş yüzük, 1 adet altın yüzük, bin 800 TL ve 30 Amerikan Dolar çaldıkları belirlendi.

Şüpheli şahısların çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçlarından kayıtları olduğu, Manisa ilinden Tavşanlı İlçesine geldikleri tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.