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Tatil dönüşü otomobil takla attı: 2’si ağır 4 yaralı

Giresun’dan İstanbul’a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun’da yoldan çıkarak takla attığı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Asayiş 05.08.2022, 10:14
Tatil dönüşü otomobil takla attı: 2’si ağır 4 yaralı

Giresun’dan İstanbul’a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun’da yoldan çıkarak takla attığı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketleri Giresun’dan tatil dönüşü İstanbul Zeytinburnu’na giden ailenin içinde bulunduğu Hasan Çelik idaresindeki 34 VT 2217 plakalı otomobil virajı alamadı. Yoldan çıkan otomobil refüje takla atarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Çelik (40) ile annesi Fatma Çelik (75), babası Kadem Çelik (75) ile arkadaşı Zeynel Kılıçsaymaz (35) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralardan Fatma Çelik ile Kadem Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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