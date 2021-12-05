Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı 20 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan 3 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Mudurnu’nun Yeniceşeyhler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan bir evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan F.G. (20) ile 3 çocuk babası G.U. (38) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan diğer kişiler araya girerek ayrılmalarını sağladı. G.U. aracına binerek evine gitmek istediği sırada F.G., yanında bulunan bıçakla G.U.’yu sol omuz boşluğundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aracında kanlar içinde kalan G.U.’yu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan G.U., tedavisi için götürüldüğü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan F.G ise jandarma ekipleri tarafından Bolu merkezdeki Sağlık Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.