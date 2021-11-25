Tartıştığı kardeşini silahla yaraladı

Malatya’da tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Saman Pazarı Hurdacılar Sitesi Filibe sokakta meydana gelen olayda, hurda meselesi yüzünden kardeşler O.G. ile E.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada O.G. tarafından silahla açılan ateş soncu E.G. yaralanırken, O.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, şüpheli O.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.