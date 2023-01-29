Tartıştığı husumetlisini sırtından bıçakladı

Denizli’nin Çal ilçesinde, tartıştığı husumetlisini sırtından bıçaklayan genç, gözaltına alındı.

Olay, Çal’ın İsmailler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir evde buluşan iki genç arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada O.E., M.S.’yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralı M.S.’yi hastaneye kaldırırken, O.E. ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından deliller ise incelenmek üzere götürüldü.

Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.