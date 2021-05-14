banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Beşiktaş'ta bir binada çökme tehlikesi! Boşaltılıyor
Beşiktaş'ta bir binada çökme tehlikesi! Boşaltılıyor
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu

Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bir kişi, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı.

Asayiş 14.05.2021, 22:00
Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bir kişi, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. ile K.D. (16) arasında bulunan husumet nedeniyle Aslantepe Höyüğü mevkiinde bulunan 3. sokak içerisinde kavga çıktı. Kavgada Y.E. yanında getirdiği tüfek ile K.D.’ye ateş açtı. K.D. bacağından yaralanırken, olayın şüphelisi yaya olarak bölgeden kaçtı.

Silah sesi üzerine dışarı çıkan sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çalışma yapan ekipler 2 dolu bir boş tüfek kartuşu bulurken olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
18°
açık