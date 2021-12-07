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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilim başta olmak üzere diğer konuları ele aldığı görüşme sona erdi.
Tartışma ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait toplam 24 adet fişek ele geçirildi.
Asayiş 07.12.2021, 20:16
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait toplam 24 adet fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, A.A., İ.D., A.Y. ve Z.D. isimli 4 kişi arasında ormanlık alanda ‘yol verme’ sebebi ile tartışma çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; A.Y.’ye ait olduğu tespit edilen 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek, Z.D. isimli şahsın üzerinden ise; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 19 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı.