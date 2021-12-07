Tartışma ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait toplam 24 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, A.A., İ.D., A.Y. ve Z.D. isimli 4 kişi arasında ormanlık alanda ‘yol verme’ sebebi ile tartışma çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; A.Y.’ye ait olduğu tespit edilen 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek, Z.D. isimli şahsın üzerinden ise; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 19 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı.