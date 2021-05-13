banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fransa, Filistin'e destek yürüyüşünü süresiz yasakladı!
Fransa, Filistin'e destek yürüyüşünü süresiz yasakladı!
İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu
İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!

Tartışma esnasında nehre düştü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yanındaki şahıslarla tartıştığı esnada dengesini kaybederek nehre düşen şahsı ekipler kurtardı.

Asayiş 13.05.2021, 20:17
Tartışma esnasında nehre düştü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yanındaki şahıslarla tartıştığı esnada dengesini kaybederek nehre düşen şahsı ekipler kurtardı.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri’nde meydana geldi. İddiaya göre, yanındaki şahıslarla tartışan Samet Ç. (29), dengesini kaybederek nehre düştü. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar yardımıyla suya düşen vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
19°
açık