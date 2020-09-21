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Tarsus’ta uyuşturucu operasyonları

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 GRAM METAMFETAMİN, 2 GRAM EROİN, 3 GRAM ESRAR, 6 KÖK KENEVİR BİTKİSİ, 7 GRAM BONZAİ, 11 ADET SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 21.09.2020, 10:40
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Tarsus’ta uyuşturucu operasyonları

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, son bir hafta içerisinde 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 3 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 7 gram bonzai, 11 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, 1’i tutuklandı. İki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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