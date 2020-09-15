Tarlaya uçan araca fıstık ağacı ok gibi saplandı: 6 yaralı
GAZİANTEP'TE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.
Gaziantep’te iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu araçların ikisi de fıstık tarlasına uçarken, bir araca fıstık ağacı ok gibi saplandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Kilis yönüne giden iki araçtan biri aşırı hız sonrası ani fren yapınca kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, aynı yönde seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAV 88 plakalı Opel marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da fıstık tarlasına uçtu. Bu esnada tarlada bulunan bir fıstık ağacı, kazaya karışan araçlardan birine ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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