banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ceylan yavrusu Belediye ekiplerince tedaviye alındı.

Asayiş 26.06.2022, 22:34
Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ceylan yavrusu Belediye ekiplerince tedaviye alındı.

Kırsal Yukarıballık Mahallesi’nde tarlada kiraz toplayan vatandaşlar yürümekte zorluk çeken yaralı ceylanı gördü. Vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınan ceylan tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ekiplerimiz sadece kedi ve köpekleri tedavi etmiyor. Yukarıballık Mahallemizdeki yaralı ceylan artık emin ellerde. En kısa zamanda tedavisini yapıp tekrar doğaya salacağız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
23°
açık