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Tarla yangını tedirgin etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tarla ve saman yangını meydana geldi.

Asayiş 06.08.2022, 11:36
Tarla yangını tedirgin etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tarla ve saman yangını meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı’nın Ballıhoca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni tespit edilemeyen şekilde başlayan yangın, etrafa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yanan tarla ve üzerindeki bir miktar saman söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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