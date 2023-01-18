Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasındaki 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında asit dolumu yapılırken meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi, sevk edildiği İzmir’de tedavi altına alındı.

Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında, asit kazanına dolum yapıldığı esnada iş kazası meydana geldi. Dolum yapılan kazandan üzerine asitli kimyasal dökülen B.K.(29) isimli işçinin vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Ambulansla getirildi

Kazada ağır yaralanan işçi, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada yoğun bakıma kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan ve metan gazından zehirlendiği tespit edilen işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.