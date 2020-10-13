Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİ DE TARIM ARACI PAT PAT İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA PATPAT SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesi de tarım aracı pat pat ile otomobil çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde, 34 HL 5893 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Patpat tabir edilen tarım aracı Kurugöl sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarken görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsü İrfan T.’ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken otomobilin sürücüsü emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği kontrollü verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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