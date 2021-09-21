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Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 40 parça tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 21.09.2021, 09:20
Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 40 parça tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tarsus ilçesi Gülek Mahallesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 kişiyi takibe aldı. Bir süre takip ettikleri otomobili durduran ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin gizli bölmelerine saklanmış Bizans ve Roman dönemine ait 40 parça tarihi eser ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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