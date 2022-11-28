Tamircideki otomobili çekiciyle çaldılar

Maltepe’de bir tamirhanede bulunan otomobilin çekici ile çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Kasım 2022 tarihinde Maltepe Esenkent Mahallesinde “tamirhane” olarak faaliyet gösteren bir işyerine tamir için aracını bırakan E.K. (66) isimli şahsın, teslim almak için gittiği tamirhane otoparkında aracını bulamaması ve çalınmış olabileceği yönünde şikayette bulunması üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aracın bir çekici ile otoparktan çıkarıldığını belirledi. Çekicinin kaçış güzergahında bulunan çok sayıda işyeri kamerası, KGYS ve PTS kamera kayıtları 8 saat süreyle detaylı bir şekilde incelendi.

Çalışmaların devamında plaka bilgileri tespit edilen çekicinin E.D. (29) isimli şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildi. E.D. isimli şahsın Sultanbeyli ilçesinde oto tamirhanesi işlettiği ve olayı kendisine ait çekici ile gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli şahıs 25 Kasım’da saat 21.00 sıralarında işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç Sultanbeyli’de bir viyadük altında plakaları sökülmüş ve üstü karton ile tahtalarla kapatılarak saklanmış halde ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüphelinin yakın ilçelerden modeli düşük ve modifiye edilmeye uygun araçları aynı yöntemle çalarak, bazılarını parçaladığı bazılarını ise kendi tamirhanesinde eksiklerini tamamladıktan sonra şase numaralarını değiştirmek suretiyle üçüncü şahıslara sattığı belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan ve 2010-2022 tarihleri arasında 23 farklı konudan toplam 56 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli şahıs hakkında “oto hırsızlığı” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.