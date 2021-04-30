banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü
Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü
Devlet memurlarıyla ilgili kritik karar
Devlet memurlarıyla ilgili kritik karar
Pençe-Yıldırım harekatında iki askerimiz şehit oldu
Pençe-Yıldırım harekatında iki askerimiz şehit oldu
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!

Tam kapanmanın ilk cumasında vatandaşlar cuma namazını camilerde kıldı

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanmada vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına uyarak evlerine en yakın camilerde cuma namazını kıldı.

Asayiş 30.04.2021, 14:15
3
Tam kapanmanın ilk cumasında vatandaşlar cuma namazını camilerde kıldı

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanmada vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına uyarak evlerine en yakın camilerde cuma namazını kıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma süreci dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Bu süreçte Mardin’in Artuklu ilçesinde vatandaşlar evlerine en yakın camilerde maske ve mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?