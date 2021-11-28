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Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada

Taksim’de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, aldığı darbeler sonucu kısmi felç olan Zehra Meraklı, “Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor” dedi.

Asayiş 28.11.2021, 10:13
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada

Taksim’de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, aldığı darbeler sonucu kısmi felç olan Zehra Meraklı, “Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor” dedi.

Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda aşçılık yapan 24 yaşındaki Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı’nın nişan töreni sonrası kutlama yapmak için akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek sonrası genç kız, tuvaleti kullanmak için bir eğlence mekanına girdi. Eğlence mekanından çıkacağı esnada Meraklı’ya arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, yere yatırdığı genç kızı defalarca yumruk ve tekme atarak öldüresiye dövdü. Dakikalarca süren dayağın ardından şahıs, genç kızın ablası ve çevredekilerin araya girmesi sonrası olay yerinden kaçtı. Genç kızın öldüresiye dövüldüğü o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın mekandan çıktığı sırada arkasından gelen şahsın çekerek yere düşürdüğü ve defalarca tekme, yumruklarla saldırdığı görüldü.

Öldüresiye dayak yiyen genç kızın yüzü felç oldu

Olayın ardından yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, yakınları tarafından bilinci kapalı bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Genç kızın burada kafa travması geçirdiği belirlendi. Sinirlerinin zedelenmesi nedeniyle yüzünün sol tarafı kısmi felç olan genç kız, 2 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Genç kız olayla ilgili kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.

“Yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var”

Olayla ilgili konuşan Zehra Meraklı, “Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor. O an beyin kanaması geçiriyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Bir süre hastanede yattım. Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim” dedi.

“Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor”

Meraklı, “Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var. Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor. Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. Acil diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, ’Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz”

“Ben 24 yaşındayım, normal hayatıma dönmeye çalışıyorum” diyen Meraklı, “Kalıcı izlerim olur mu olmaz mı bilemiyorum. Normal hayata dönemiyorum, psikolojik olarak da çöktüm, bedenen de çöktüm. Nereye elimi uzatsam elimde kalıyor. Gerçekten psikolojik ve mental olarak çok yoruldum. Ailem benden daha perişan durumda. Bu olayın olduğu akşam bir abla için çok zor. Kan içindeyim ve kafamda kurşun yarası mı var ne oldu bunun sebebini arıyorlar. Bir aile için çok zor, olayı sindiremiyoruz. Ben kendime geldiğimde saat 08.30 falandı. Şuurum yerine geldiğinde ben işe gideceğim diye gözümü açtım. Aşçıyım ve işimi de severek yapıyorum. Gözümü açtım saat 8 buçuk ve hastanedeyim, yüzüm gözüm şişlik içinde, kırıklarım ve ağrılarım var. Sonra yavaş yavaş dank etti. 1 aydır evde yatıyorum sürekli, ev ve hastane arası gidip geliyorum. Kendi imkanlarımla ne varsa yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

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