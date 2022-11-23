Taksim Meydanı’nda Kırgız turist bavulunu unuttu, polis alarma geçti

Taksim Meydanı’nda Kırgız turistin unuttuğu bavul, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri bavulu incelerken, geri gelen turist bavulun kendisine ait olduğunu söyleyince polis sahibine teslim etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırgız bir turist Taksim Meydanı tramvay durağının arkasında bavulunu unutup bölgeden ayrıldı. Bavulu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırıp, bavulu incelemeye başladı. Bu sırada bavulunu unuttuğunu anlayan Kırgız turist koşarak olay yerine gelip, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Turistin pasaportunu inceleyen polis ekipleri, bavulu inceledikten sonra sahibine teslim etti. Turistin bavulunu alıp bölgeden ayrılmasıyla birlikte Taksim Meydanı’ndaki panik anları sona erdi.