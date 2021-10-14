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Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: Baba ve oğul ölümden döndü

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak 50 metre sürüklendiği trafik kazasında baba ve oğul ağır yaralandı.

Asayiş 14.10.2021, 01:09
Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: Baba ve oğul ölümden döndü

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak 50 metre sürüklendiği trafik kazasında baba ve oğul ağır yaralandı.

Servet Dölek idaresindeki 71 AG 077 plakalı otomobil, Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkması sonucu defalarca takla atarak 55 metre sürüklendi. Yan yatarak durabilen otomobildeki baba ve oğul ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Servet (48) ve oğlu Ömer Dölek (21), ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları ağır olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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