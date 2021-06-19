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Suya düşen köpek son anda kurtarıldı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen bir köpek, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.
Asayiş 19.06.2021, 20:02
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen bir köpek, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir köpek dereye düştü. Can havliyle karaya çıkmaya çalışan köpeği vatandaşlar fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği boğulmaktan son anda kurtardı. Karaya çıkarılan köpek, ilk müdahalesinin ardından doğaya salındı.