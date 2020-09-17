Suudi Arabistan’da dağlık alanda korkutan yangın

Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesine bağlı Maysaan mevkisinde yer alan dağlarda yangın çıktı.

Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesine bağlı Maysaan mevkisinde bulunan dağlarda büyük yangın çıktı. Yangın nedeniyle geniş bir alanın kül olduğu belirtildi. Mekke Emirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Amd dağında ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için halen çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Yangının çıkış nedenin henüz bilinmediği aktarıldı.