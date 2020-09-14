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Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit oldu, bir görevli yaralandı.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE SEYİR HALİNDEKİ TÜRK KIZILAY ARACINA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA BİR KIZILAY GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU, BİR GÖREVLİ YARALANDI.
Asayiş 14.09.2020, 12:12
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Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit oldu, bir görevli yaralandı.
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