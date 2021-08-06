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Suriye’deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı

Suriye’nin orta kesimindeki Hama’nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı.

Asayiş 06.08.2021, 21:17
Suriye’deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı

Suriye’nin orta kesimindeki Hama’nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı.

Suriye’nin orta kesimindeki Hama’nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle dün geceden bu yana hızla yayılmaya devam eden yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Hama Tarım Müdürü Abdel Moneim Sabbagh yaptığı açıklamada, bölgede kuvvetli rüzgarlar, kuru otlar ve yüksek sıcaklık sonucu yangının yayıldığını söyledi. Sabbagh, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
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