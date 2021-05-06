Son Dakika
Suriye’de mülteci kampında patlama: 5 yaralı
Suriye’deki El-Salama mülteci kampında park halinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Asayiş 06.05.2021, 19:52
Suriye’deki El-Salama mülteci kampında park halinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.Suriye’nin Halep kırsalında bulunan Azez’e bağlı Sajoo kasabasındaki El-Salama mülteci kampında yol kenarından park halinde bulunan araçta patlama meydana geldi. Araçta meydana gelen patlama sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Patlama sırasında araçta kimsenin bulunmadığı aktarılırken, bombayı araca yerleştirenlerin terör örgütü PKK destekçileri olduğu düşünülüyor.