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Suriye’de mülteci kampında patlama: 5 yaralı

Suriye’deki El-Salama mülteci kampında park halinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 06.05.2021, 19:52
Suriye’de mülteci kampında patlama: 5 yaralı

Suriye’deki El-Salama mülteci kampında park halinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kırsalında bulunan Azez’e bağlı Sajoo kasabasındaki El-Salama mülteci kampında yol kenarından park halinde bulunan araçta patlama meydana geldi. Araçta meydana gelen patlama sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Patlama sırasında araçta kimsenin bulunmadığı aktarılırken, bombayı araca yerleştirenlerin terör örgütü PKK destekçileri olduğu düşünülüyor.
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