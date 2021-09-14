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Suriye sınırından Mardin’e girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 6 şahsın yakalandığı ve 2’sinin terörist olduğu bildirildi.

Asayiş 14.09.2021, 11:49
Suriye sınırından Mardin’e girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 6 şahsın yakalandığı ve 2’sinin terörist olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Mardin’in Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

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