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Şüpheli araçta 400 bin adet makaron ele geçirildi
Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 400 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Asayiş 12.01.2021, 12:51
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 400 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Dinek Mahallesi’ndeki uygulama noktasında durumundan şüphe duyulan 07 ANG 531 plakalı otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta arama yapan polis, kolilerin içerisinde 400 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirirken, olayla ilgili sürücü Ü. A.’yi (32) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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